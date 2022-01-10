Путин призвал страны ОДКБ вместе противодействовать вмешательству извне
Москва, 10 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил выработать меры по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ.
Российский лидер добавил, главное, чтобы трагические события, которые переживает сегодня братский Казахстан, «впредь не застали нас врасплох, чтобы мы были полностью мобилизованы и готовы дать отпор любым провокациям».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что участвовавшие в беспорядках в Казахстане боевики, очевидно, прошли подготовку в лагерях международных террористов за рубежом.
Также, по словам Путина, эти террористы имеют опыт действий в горячих точках планеты.
Российский лидер добавил, что для дестабилизации ситуации в Казахстане определённые силы не чурались искать наёмников и боевиков через социальные сети.