Москва, 10 января, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил выработать меры по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ.

Путин

«Полагаю целесообразным поручить комитету секретарей Совета безопасности ОДКБ в рамках профильных рабочих групп по вопросам информационной безопасности и по борьбе с терроризмом и экстремизмом представить предложения по совместному противодействию попыткам деструктивного внешнего вмешательства в зоне ответственности ОДКБ», — сказал глава государства на внеочередной видеоконференции лидеров стран ОДКБ.

Российский лидер добавил, главное, чтобы трагические события, которые переживает сегодня братский Казахстан, «впредь не застали нас врасплох, чтобы мы были полностью мобилизованы и готовы дать отпор любым провокациям».

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что участвовавшие в беспорядках в Казахстане боевики, очевидно, прошли подготовку в лагерях международных террористов за рубежом.

Также, по словам Путина, эти террористы имеют опыт действий в горячих точках планеты.

Российский лидер добавил, что для дестабилизации ситуации в Казахстане определённые силы не чурались искать наёмников и боевиков через социальные сети.