Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки было выявлено 214 новых носителей коронавируса, что на девять человек больше, чем днем ранее. При этом выписано по выздоровлению 611 человек. Об этом 10 января сообщили в федеральном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Осмотр врача перед вакцинацией

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Наибольшее количество новых случаев заражения выявлено в крупных населенных пунктах, таких как Тихвин (22), Кириши (19), Всеволожск (15) и Сертолово (10).

Как уточнили ИА REGNUM в комитете по здравоохранению Ленобласти, в настоящий момент в ковидных стационарах Ленобласти развернуто 1889 коек для пациентов с COVID-19. Из них свободны 482 койки. Лечение под постоянным наблюдением врачей проходят 1407 пациентов, в том числе 31 человек находится на ИВЛ.

Всего с начала пандемии Ленобласти коронавирусом заразились 104 132 человека. Из них 92 803 выздоровели. Умер 3051 заболевший ковидом, в том числе пять новых случаев было зарегистрировано за минувшие сутки, что на три смерти больше, чем за день до этого.