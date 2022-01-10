Нижний Новгород, 10 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 10 января выявили 151 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 113 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 233 527 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За последние сутки выписан 481 человек, всего выздоровели с начала пандемии 219 105 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 30 жителей региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 10 053 человек. Накануне сообщалось о 24 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 4369 человек.

По состоянию на 10 января в регионе проведено 4 712 795 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 4565 нижегородцев. Охват населения тестированием увеличился и составляет 141,70.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции возрос и составляет 0,82. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 10 января составляет 24%.