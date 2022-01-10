Москва, 10 января, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Для изучения ситуации в Казахстане генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась 11 января вылетит в республику. Он заявил об этом 10 января в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Официальная публикация Станислав Зась

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«Для изучения положения дел на месте, встречи с командующим, руководством Республики Казахстан, по согласованию с президентом Республики Казахстан и председателем СКБ завтра вылетаю в Казахстан», — сказал он.

При этом Зась отметил, что в Казахстане нет проблем, требующих принятия каких-либо решений от лидеров стран — участниц ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что события в Казахстане наглядно показали пользу и актуальность ОДКБ.