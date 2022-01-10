Путин отметил мужество президента Казахстана в противостоянии террористам
Москва, 10 января, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проявил мужество, которое помогло дать отпор террористам, устроившим массовые беспорядки в республике. Об этом в ходе онлайн-саммита лидеров стран ОДКБ 10 января заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер выразил уверенность, что руководство и народ Казахстана справятся с создавшейся ситуацией и с честью ответят на возникшие серьёзные вызовы.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил президентам России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана благодарность за быструю отправку в страну миротворческого контингента ОДКБ.