Москва, 10 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Нападение на Казахстан стало актом агрессии, заявил президент России Владимир Путин 10 января в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Российский лидер отметил, что угроза казахстанской государственности не была связана со стихийными протестами из-за цен на топливо. Ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы. Выступали из-за ситуации на газовом рынке одни люди, а нападали на государство с оружием в руках — совершенно другие.

Путин добавил, что в Казахстане активно применялись «майданные» технологии: информационная и силовая, чётко организованная поддержка протестов, привлечение людей, прошедших обучение в зарубежных лагерях. Он согласился с оценкой президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, что происходящее в стране — это акт агрессии.

«Их нападение на Казахстан — а по сути, это нападение на страну, на Казахстан — явилось актом агрессии. Полностью с этим согласен», — подчеркнул российский лидер.

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