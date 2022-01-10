Москва, 10 января, 2022, 11:34 — ИА Регнум. По данным на вечер 9 января, из Казахстана вывезены 1422 граждан России. Организованных туристов из РФ по линии российских туроператоров в Казахстане не осталось, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

(сс) sbtlneet Туристы

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Российские операторы считают, что туристов из РФ в Казахстане на новогодние праздники не могло быть более 300−500 человек. Остальные граждане РФ — это самостоятельные туристы, которые сами бронировали перелет и размещение в отелях Казахстана.

В настоящее время еще несколько сотен граждан РФ ожидают авиарейсов в ближайшие дни. Наиболее сложная ситуация наблюдается в Алматы. В общей сложности зарегистрированы около 1600 граждан, изъявивших желание вернуться в Россию.

ИА REGNUM ранее сообщало, свыше 1,4 тыс. российских граждан, которые пожелали вернуться из Казахстана в Россию.

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