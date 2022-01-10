Астана, 10 января, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция в Казахстане завершится. Об этом 10 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

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"В ближайшее время масштабная антитеррористическая операция завершится, а вместе с ней закончится успешная и эффективная миссия контингента ОДКБ», — заявил Токаев.

«Главное — не допустить в будущем повторения таких событий на всём пространстве коллективной безопасности. Думаю, в этом и заключается наша основная задача на ближайшую перспективу», — указал он.