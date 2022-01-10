Краснодар, 10 января, 2022, 10:56 — ИА Регнум. Детских садов и школ, полностью закрытых из-за COVID-19, на территории Краснодарского края по данным на 10 января нет, об этом сообщили в региональном оперативном штабе региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Детский сад

«По информации министерства образования, науки и молодежной политики края, на сегодняшний день на каникулах находятся 137 школ в Белоглинском, Гулькевичском, Крыловском, Павловском, Тихорецком, Усть-Лабинском, Щербиновском районах. Ученики остальных общеобразовательных организаций приступили к очным занятиям», — уточнили в оперативном штабе.

Каникулы также до 12 января продолжаются у студентов колледжей и техникумов региона. В детских садах региона закрытых из-за карантина групп на 10 января нет.

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На 9 января в Краснодарском крае подтвержден 122 381 случай коронавируса, выздоровели 100 722 человек, 9 874 пациента скончались.