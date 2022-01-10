Астана, 10 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. Беспорядки в Казахстане были попыткой государственного переворота, заявил 10 января президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Касым-Жомарт Токаев

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По словам казахстанского лидера, главной целью террористов был захват власти.

Как сообщало ИА REGNUM, попытку госпереворота и мятежа в Казахстане невозможно было осуществить без предателей в высших эшелонах власти, заявил ранее экс-советник бывшего президента республики Нурсултана Назарбаева Ермухамет Ертысбаев.

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