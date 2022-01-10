Астана, 10 января, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Свои соболезнования родным и близким погибших в результате беспорядков в Казахстане выразило посольство России в этой республике. Об этом 10 января сообщается на официальной странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Казахстан

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«В связи с объявленным 10 января 2022 года днем общенационального траура в Республике Казахстан посольство России выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате трагических событий, произошедших в республике в первые дни января, и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности акима (мэра) города Алма-Аты в Казахстане Бакытжан Сагинтаев заявил, что жизнедеятельность мегаполиса постепенно приходит в норму.