Астана, 10 января, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Лидеры Казахстана и России были на постоянной связи с первых дней беспорядков в Казахстане. Об этом 10 января заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

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«Особые слова благодарности хотел бы выразить президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за проявленное понимание и быстрое решение вопроса об отправке миротворческого контингента ОДКБ в Казахстан», — заявил Токаев.

«С вами, уважаемый Владимир Владимирович, мы были на постоянной связи с первых дней террористической атаки на нашу страну», — указал он.

Президент Казахстана отметил, что возникший политический кризис стал самым тяжёлым за 30-летнюю историю страны.