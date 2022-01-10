Женева, Швейцария, 10 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. Соединенные Штаты намерены восстановить работу совета Россия — НАТО на неприемлемых для российской стороны условиях. Об этом 10 января заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков перед встречей с делегацией США в Женеве.

Mgimo.ru Сергей Рябков

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«Они хотят восстановить деятельность совета Россия — НАТО, но на своих условиях, по той повестке дня, которая их устраивает, с упором на так называемую деэскалацию, так называемую «российскую агрессию» на Украине», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом замглавы МИД России подчеркнул, что Москва считает такой подход Вашингтона неприемлемым.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 января представитель администрации США высокого ранга заявил, что Белый дом готов обсуждать с Россией неразмещение американских ракет на территории Украины, прогресс в этой сфере возможен.