Ижевск, 10 января, 2022, 10:30 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 10 января прививку от коронавируса сделали 672 321 человек. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация граждан от коронавируса

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Второй компонент препарата получил 521 101 житель Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За период новогодних праздников, с 31 декабря по 10 января, вакцинировались 1211 жителей республики. 4043 человека получили второй компонент препарата, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделали 115 808 человек. За указанный период ревакцинировался 91 житель региона.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в регионе полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 января в Удмуртии провели 2 315 081 исследование для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 6373 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 6181 исследование.

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