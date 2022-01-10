Ижевск, , 10:28 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 10 января провели 2 315 081 исследование для выявления заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Анализ на коронавирус Chitazdrav.ru

За минувшие сутки лаборатории республики провели 6373 теста на коронавирус. Накануне было выполнено 6181 исследование.

Напомним, максимальное число тестов за сутки было проведено по состоянию на утро 1 ноября — 11 400 исследований. Численность населения Удмуртии, по данным Росстата на 1 января 2021 года, составляет 1,493 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Накануне было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

Общее количество летальных случаев среди пациентов как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию достигло 3442 человек.

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