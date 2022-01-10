Москва, 10 января, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Свыше 1,4 тыс. российских граждан, которые пожелали вернуться из Казахстана в Россию, вывезли из Алма-Аты в Москву и Екатеринбург самолеты ВКС РФ. Об этом 10 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Fedor Leukhin Военно-транспортный самолет Ил-76

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«Всего самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставлен из Республики Казахстан в Россию 1461 российский гражданин», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что 9 января самолеты ВКС РФ доставили из Казахстана 1422 граждан РФ в Москву и еще 14 — в Екатеринбург, которые пожелали вернуться на родину самолетами Минобороны. Кроме того, указывается, что накануне в РФ доставили 25 российских туристов, которые решили вернуться из Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заседание оперативного штаба по ситуации в Казахстане провел в понедельник, 10 января, президент республики Касым-Жомарт Токаев.