Астана, 10 января, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Российская компания «Аэрофлот» возобновила рейсы в столицу Казахстана Нур-Султан, первый самолёт из Москвы прибыл туда утром 10 января, сообщает пресс-служба комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

(сс) Vmenkov Река Ишим в Нур-Султане

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

Московский рейс прибыл в Нур-Султан в 10:35 по местному времени (07:35 мск), уточнили в комитете. В 12:05 (09:05 мск) запланирован рейс из Нур-Султана в Москву. Билеты на самолёты «Аэрофлота» продаются на сайте компании.

«Далее рейсы будут выполняться ежедневно», — говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее «Аэрофлот» приостановил регулярные рейсы в города Казахстана из-за ограничений, введённых на территории страны.

Читайте также: Компания «Аэрофлот» продлила временную приостановку рейсов в Казахстан