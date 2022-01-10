Астана, 10 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Заседание оперативного штаба по ситуации в Казахстане провел в понедельник, 10 января, президент республики Касым-Жомарт Токаев. Об этом 10 января сообщает пресс-служба казахского лидера.

Kremlin.ru Касым-Жомарт Токаев

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«Под председательством Главы государства в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и.о. министров внутренних дел и обороны», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в ходе заседания Токаеву доложили, что правоохранители и Вооруженные силы страны осуществляют активные меры для дальнейшей стабилизации обстановки в республике.

«В целях проверки лиц и транспорта, а также осуществления контроля за стратегическими объектами по периметрам населенных пунктов выставлены 93 блокпоста», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ вместо ушедшего в отпуск президента Киргизии Садыра Жапаровапримет участие премьер-министр страныАкылбек Жапаров.