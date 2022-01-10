В Казахстане после беспорядков задержали почти 8 тыс. человек
Астана, 10 января, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Казахстане силовики задержали почти 8 тыс. человек в связи с прошедшими в республике беспорядками. Об этом сообщает телеграм-канал оперштаба, публикующий официальную информацию казахстанских ведомств.
Отмечается также, что полицейские в ходе рейда изъяла на рынках пять угнанных автомобилей, похищенные товарно-материальные ценности, две единицы гладкоствольного и четыре единицы холодного оружия.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Казахстана, за исключением Алма-Аты и Алма-Атинской области, после массовых беспорядков возобновлена работа Центров обслуживания населения (ЦОН).
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