Бишкек, 10 января, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Во внеочередном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ вместо ушедшего в отпуск президента Киргизии Садыра Жапарова примет участие премьер-министр страны Акылбек Жапаров. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе президента Киргизии.

Odkb-csto.org ОДКБ

«Акылбек Жапаров сегодня, 10 января, по поручению президента Садыра Жапарова примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в онлайн-режиме», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января киргизский президент Садыр Жапаров не исключил, что отдельные граждане Киргизии могли принимать участие в беспорядках в Казахстане.

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