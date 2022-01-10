Астана, 10 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В Казахстане после беспорядков открыты все дороги республиканского значения, движение автотранспорта обеспечено. Об этом 10 января сообщает казахский национальный оператор автомобильных дорог «КазАвтоЖол» на своей странице в соцсети Facebook.

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«Все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме», — говорится в сообщении.

При этом накануне министерство индустрии республики сообщило об открытии дорог в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории Казахстана, за исключением Алма-Аты и Алма-Атинской области, после массовых беспорядков возобновлена работа Центров обслуживания населения (ЦОН).