Москва, 10 января, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В понедельник, 10 января, в столице России ожидаются облачная погода и снег. Температура воздуха в городе составит −3… −5 °C. Об этом 10 января рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снег в Москве

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«Ожидается облачная погода, снег. Температура воздуха в Москве минус 3 — минус 5, по области минус 2 — минус 7», — приводит его слова РИА Новости.

Кроме того, Синенков добавил, что ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 4−9 м/с и уточнил, что атмосферное давление будет расти, составив 750 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Москве 10 января ожидается снегопад.