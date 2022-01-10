Астана, 10 января, 2022, 09:22 — ИА Регнум. На территории Казахстана, за исключением Алма-Аты и Алма-Атинской области, после массовых беспорядков возобновлена работа Центров обслуживания населения (ЦОН). Об этом 10 января сообщает пресс-служба министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

«С 10 января во всех регионах Казахстана, за исключением города Алматы и Алматинской области, возобновили свою работу ЦОН», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что поэтапно будут восстановлены все услуги для жителей страны и отмечается, что в Жамбылской области граждане временно не смогут воспользоваться услугами по оформлению удостоверений личности и паспортов.

При этом отмечается, что из-за качества связи возможны перебои в работе ЦОН.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана сообщили, что ситуация в республике после массовых беспорядков стабилизирована и находится под контролем.