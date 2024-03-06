Весь мир, 19 мая, 2015, 06:17 — ИА Регнум. Ему трудно работать в сатирическом жанре: не хватает погибших при теракте коллег

Ренальд Лузье — главный карикатурист французского издания Charlie Hebdo — уходит в отставку. Об этом он сам сообщил в интервью Liberation.

«Это очень личный выбор… Каждый выпуск был для меня пыткой, поскольку остальные ушли», — рассказал автор карикатуры на пророка Мухаммеда, имея в виду погибших работников издания. Официально же Лузье покинет свою должность в сентябре, пишет The New York Daily News.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 января вооруженные люди устроили стрельбу в редакции Charlie Hebdo в Париже. Тогда погибли 12 человек, в т.ч. главный редактор журнала. Нападение было местью за карикатуры на пророка Мухаммеда, которые печатало издание.