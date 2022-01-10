Москва, 10 января, 2022, 09:11 — ИА Регнум. Заявления Госсекретаря США Энтони Блинкена тянут на отдельную номинацию «Мировой жандарм», считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

«То снова Вашингтону мерещатся призраки СССР, то Госдеп требует от Казахстана отчета о необходимости привлечения коллективных сил ОДКБ для нормализации ситуации в стране на фоне террористической угрозы. Мол, по его словам, казахстанское руководство должно было мирно и без посторонней помощи, а лучше, наверное, и с голыми руками выйти против вооруженных банд боевиков, которых Блинкен упорно называет демонстрантами». — отметил Слуцкий в телеграм-канале.

По мнению парламентария, страшилки о «ресоветизации» не помогут взять реванш в попытках построения однополярного мира.

«В миф об «американской исключительности» в современных реалиях верят все меньше людей, а подобные заявления все больше напоминают риторику холодной войны и блокового противостояния», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти Казахстана должны разъяснить своё обращение в ОДКБ за помощью в стабилизации обстановки.

Читайте также:Посол России в США призвал не расшатывать ситуацию в Казахстане