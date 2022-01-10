Москва, 10 января, 2022, 09:06 — ИА Регнум. В ночь на 14 января, когда в России наступает новой год по старому стилю, настоящие морозы прогнозируются в Красноярском и Алтайском краях, а также в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, где температура воздуха опустится ниже — 30 °C. Об этом 10 января рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Настоящие морозы в новогоднюю ночь по старому стилю будут в Красноярске — до 30 градусов мороза, в Туруханском крае — до 40 градусов мороза. Морозная погода также ожидает Омскую, Томскую, Новосибирскую, Кемеровскую области, Алтайский край — тут температура будет опускаться ниже 30 градусов, то есть отклонение от климатической нормы будет на 4−6 градусов», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что в остальных российских регионах на старый Новый год ожидается достаточно мягкая погода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что понижение температуры воздуха до — 23 °C ожидается в Башкирии.