Песков: Путину своевременно доложат об итогах женевской встречи РФ и США
Москва, 10 января, 2022, 09:03 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин будет своевременно проинформирован об итогах первой российско-американской встречи в Женеве по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Алексей Рожнов ИА Красная Весна
Москва. Дмитрий Песков
«Президенту будет доложено своевременно», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва в рамках переговоров с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения в сложный для европейской безопасности момент.
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