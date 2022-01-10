Москва, , 08:50 — REGNUM Россия в рамках переговоров с Соединенными Штатами по гарантиям безопасности хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения в сложный для европейской безопасности момент. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Сергей Рябков Mgimo.ru

«Мы хотели бы, прежде всего, договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешний сложный, если не сказать тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности», — сказал он в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рябков заявил, что предварительный разговор между представителями России и США по гарантиям безопасности был сложный, но деловой. Переговоры дипломатов прошли 9 января в формате ужина. Встреча продлилась больше двух часов.

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