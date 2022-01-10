Омск, 10 января, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Днём 10 января в Омской области прогнозируется −12…−17 °С, похолодание. Об этом ИА REGNUM сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мороз

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Ожидается юго-западный ветер 5−10 м/с. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 10 января прогнозируется сильный ветер.

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