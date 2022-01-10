Красноярск, , 07:25 — REGNUM В Красноярском крае 10 января прогнозируется сильный ветер.

Метель Goodfon.ru

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Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском УГМС, на юге Таймырского муниципального района 10 января ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, низовая метель.

В центральных районах Красноярского края порывы западного ветра 15−18 м/с, метель.

На дорогах центральных и южных районов края, а также в Хакасии и Туве сохранится гололедица.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ураганного ветра не работали 10 января школы посёлка Тикси Булунского района Якутии.

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