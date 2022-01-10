Москва, 10 января, 2022, 08:58 — ИА Регнум. В Москве 10 января ожидается снегопад, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Цитата из к/ф «Вся Чукотка. Озёрный». реж. Евгений Басов. 2019. Россия Сугроб

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"За последние 12 часов в Москве зафиксировано 4 мм осадков, в Подмосковье — до 11 мм, что составляет 25% месячной нормы. Сейчас на улице пасмурно, идёт снег, температура воздуха минус 6,6 градуса», — сказал метеоролог.

По его словам, метеоусловия в течение дня будут определяться ложбиной циклона и атмосферным фронтом, из-за чего ожидается облачная погода и снегопад, утром и вечером — сильный, выпадет 5−8 мм осадков.

«Сугробы вырастут до 35 сантиметров», — уточнил Тишковец.

Столбики термометров в Москве опустятся до пяти градусов ниже нуля, в Подмосковье — до семи градусов мороза.