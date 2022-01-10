Астана, 10 января, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Привлечение сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан позволило разрушить «все планы по дестабилизации ситуации» в республике. Такое мнение 10 января в эфире телеканала «Хабар-24» высказал государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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»Была очень критическая ситуация сохранения целостности государства. Счёт шёл на минуты, часы, без преувеличения. Привлечение сил ОДКБ разрушило все планы по дестабилизации», — сказал Карин.

По его словам, цена вопроса была «не просто восстановление порядка, а сохранение государства, защита государства». Он добавил, что решительные действия президента сорвали планы по дестабилизации, в том числе его решение пригласить миротворческий контингент ОДКБ.

«Благодаря привлечению миротворческого контингента удалось сосредоточить наши силы […] на проведении непосредственно контртеррористической операции, — пояснил госсекретарь. — Это позволило защитить государственную целостность».

Напомним, силы ОДКБ в составе военнослужащих России, Киргизии, Армении, Белоруссии и Таджикистана вступили на территорию Казахстана после обращения президента республики Касым-Жомарта Токаева за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

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Как сообщало ИА REGNUM, акции протеста против резкого повышения цен на сжиженный газ, начавшиеся в ряде населённых пунктов Казахстана 2 января, уже через несколько дней переросли в массовые беспорядки. Начались столкновения протестующих с силовиками и нападения на органы власти. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. 10 января объявлено днём общенационального траура в Казахстане.