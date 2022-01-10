Атырау, Казахстан, 10 января, 2022, 08:46 — ИА Регнум. В ходе массовых беспорядков в Атырауской области Казахстан пострадали и обратились в медучреждения более 60 человек, включая 42 военнослужащих. Об этом 10 января рассказал главврач областной больницы Ербол Имангалиев.

Цитата из к/ф «Джокер». Реж. Тодд Филлипс. 2019. США Беспорядки

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«По последним данным, в Атыраускую областную больницу с различными ранениями и травмами обратились 62 человека. Из них госпитализированы семеро. Из общего числа пострадавших 42 человека — это военнослужащие», — приводит его слова телеграмм-канал, публикующий официальную информацию ведомств о ситуации в республике.

Также Имангалиев уточнил, что в данный момент состояние пятерых госпитализированных оценивается как стабильное и добавил, что у двоих сотрудников правоохранительных органов состояние оценивается, как состояние средней тяжести.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба ситуационного центра МВД Казахстана сообщила, что всего 7939 человек было задержано в связи с массовыми беспорядками на территории страны.