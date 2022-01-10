Вашингтон, 10 января, 2022, 08:44 — ИА Регнум. Всем демократическим силам в мире следует помогать казахстанским властям справиться с потрясениями, а не пытаться ещё больше расшатать ситуацию в этой стране. Об этом говорится в комментарии российского посла в США Анатолия Антонова, опубликованном 10 января на странице дипмиссии РФ в Facebook.

Mil.ru Анатолий Антонов

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По его словам, первые же часы работы в Казахстане миротворческого контингента ОДКБ показали его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка. Коллективные силы были направлены в Казахстан по просьбе президента страны Касым-Жомарта Токаева и в соответствии с уставом организации.

«Сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию», — так прокомментировал Антонов критические заявления представителей Госдепартамента США по поводу присутствия в Казахстане контингента ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкензаявил, что власти Казахстана должны разъяснить своё обращение в ОДКБ за помощью в стабилизации обстановки.

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