Москва, , 08:24 — REGNUM Злостным нарушителям Правил дородного движения в России теперь грозит уголовное наказание за превышение скорости более чем на 60 километров в час и неоднократный выезд на встречную полосу. Соответствующий закон, подписанный президентом РФ Владимиром Путиным в конце декабря 2021 года, сегодня, 10 января, вступил в силу, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Агрессивный водитель Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1971. СССР

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За такие правонарушения документом, размещённым на официальном портале правовой информации, предусмотрено до трёх лет лишения свободы. Кроме тюремного срока также предусмотрен штраф за агрессивное вождение от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы осуждённого от двух до трех лет.

Максимальное наказание составит три года лишения свободы с запретом заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.

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Кроме того, любители сесть за руль транспортного средства после лишения водительских прав могут получить до двух лет колонии. Однако наказание будет наступать только в случае фиксации нарушения сотрудником ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, закон об уголовной ответственности для злостных нарушителей Правил дорожного движения (ПДД) Госдума приняла во втором и в третьем чтении 22 декабря 2021 года. Речь идёт о санкциях за нарушение ПДД лицом, ранее подвергнутым наказанию и лишенным права управления транспортным средством.