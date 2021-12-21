Москва, , 11:36 — REGNUM С принятием закона о наказании автолихачей — злостных нарушителей Правил дорожного движения (ПДД) блогеры, треш-стримеры получат серьезный финансовый удар, кроме того «смогут даже присесть». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Певцов («Новые люди»).

Дмитрий Певцов Кристина Уколова © ИА REGNUM

«Законопроект немножко укорачивает этих лихачей, которые будут терпеть серьезные убытки, если выедут без прав, уже лишенные прав на дороги общего пользования и совершат серьезные правонарушения. Они получат очень серьезное финансовое наказание и могут и присесть», — отметил Певцов.

По его мнению, законопроект — это только начало борьбы в принципе с опасным блогерством.

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