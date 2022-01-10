Минск, 10 января, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в телеграмме лидеру Казахстана Касым-ЖомартуТокаеву выразил надежду на скорейшее установление спокойствия в этой стране и заявил, что готов всячески способствовать стабилизации ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Мы выражаем надежду на скорейшее установление мира и спокойствия на казахстанской земле и готовы всячески способствовать стабилизации ситуации», — говорится в телеграмме Лукашенко, текст которой приводит Telegram-канал «Пул Первого».

По его словам, жители Белоруссии переживают испытания, выпавшие Казахстану, как собственную трагедию. Белорусский лидер также выразил сочувствие и поддержку родным и близким погибших и пожелал выздоровления пострадавшим.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным МИД Казахстана, среди нападавших на силовиков во время массовых беспорядков в Казахстане были участники боевых действий в горячих точках, воевавшие на стороне радикальных исламистов.

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