Алма-Ата, Казахстан, 10 января, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Всего 7939 человек было задержано в связи с массовыми беспорядками на территории Казахстана. Об этом 10 января сообщает пресс-служба ситуационного центра МВД страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

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Сотрудники правоохранительных органов совместно с военнослужащими нацгвардии и спецподразделений только в городе Алма-Ате задержали на рынках 207 человек, предположительно, причастных к участию в беспорядках.

Силовиками было изъято пять угнанных автомобилей, две единицы гладкоствольного и четыре единицы холодного оружия, а также похищенные материальные ценности.

Продолжаются операции по зачистке Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов Алма-Аты. Всего на настоящий момент задержано 508 участников террористических атак, мародёрств и других преступлений. Изъято 22 единицы огнестрельного оружия и более 1400 боеприпасов. В комендатуру поступило более 520 сигналов от граждан, потребовавших немедленного реагирования, все сигналы были отработаны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что госсекретарь Казахстана Ерлан Карин рассказал о целях террористов, орагнизовавших беспорядки в стране.