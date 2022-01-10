Санкт-Петербург, 10 января, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В начале первой рабочей недели 2022 года в Санкт-Петербурге ожидается резкое похолодание. Температура начнет понижаться уже в понедельник, 10 января, и постепенно опустится до минус 20 градусов.

Иван Айвазовский. Исаакиевский собор в морозный день. 1891

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«К утру вторника в Северной столице морозы окрепнут до −16…−18°, а следующей ночью температура опустится ниже — 20°», — сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

В первый день недели будет еще не так холодно: в Петербурге днем −4…−6 градусов, по Ленинградской области −4…−9 градусов, к вечеру в Санкт-Петербурге похолодает до −10…−12 градусов, а в Ленобласти до −9…−14 градусов.

Будет облачно с прояснениями, ветер северный 1−6 м/с, местами пройдёт небольшой снег, атмосферное давление составит 773 мм рт. ст., что выше нормы.