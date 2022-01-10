Астана, 10 января, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Казахстане сохранятся риск повторения террористических атак, заявил государственный секретарь республики Ерлан Карин.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

«Я бы не хотел, чтобы мы расслаблялись и самоуспокаивались, потому что достаточно серьезный риск сохраняется, все службы переведены в полную готовность», — сказал он в эфире телеканала «Хабар 24», отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, на улицах столицы Нур-Султана «заметно это напряжение, поэтому гражданам надо сохранять бдительность».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Соединённых Штатов Анатолий Антонов заявил, что тысячи радикалов и экстремистов приняли участие в массовых протестах в Казахстане в целью свержения конституционного строя.

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