Астана, 10 января, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Целью гибридной террористической атаки, с которой столкнулись власти Казахстана, был, по всей вероятности, государственный переворот. Об этом 10 января рассказал государственный секретарь Казахстана Ерлан Карин в эфире республиканского телеканала «Хабар 24».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Казахстан

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Карин пояснил, что, по всей вероятности, власти Казахстана столкнулись с гибридной террористической атакой на страну. Конечной целью этой атаки была общая дестабилизация и осуществление возможного государственного переворота.

Госсекретарь Казахстана отметил, что каждое действие террористов во всех городах страны было тщательно спланировано. По всей вероятности, добавил Карин, имел место заговор внутренних и внешних сил, на это указывает тот факт, что участниками ударных террористических групп выступили как казахстанские, так и иностранные граждане. Карин заверил, что когда работа по стабилизации ситуации завершится, правоохранительные органы проведут расследование всех причин и обстоятельств, приведших к массовым беспорядкам в стране.

По мнению Карина, сценарий цветной или бархатной революции в Казахстане оказался малоэффективен, так как обстоятельства в стране другие. Достаточно устойчивая позиция власти и ряд других моментов не позволили реализовать классические варианты цветных революций.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в казахстанском Чимкенте были задержаны более 2,7 тыс. подозреваемых в участии в массовых беспорядках.