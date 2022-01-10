Астана, 10 января, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Две экстремистские ячейки, члены которых принимали участие в массовых беспорядках, задержаны в Алма-Ате. Об этом 10 января сообщила пресс-служба комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

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Четырёх членов одной ячейки задержали по местам проживания. При обыске у них были изъяты огнестрельное оружие, травматические и свето-шумовые гранаты, боеприпасы, религиозная литература и другие вещественные доказательства.

Лидер другой экстремистской группы является иностранным гражданином, он принимал активное участие в массовых беспорядках, у него есть связи с террористическими группировками за рубежом.

По данным следствия, задержанный целенаправленно прибыл в Казахстан с целью организации массовых беспорядков, а также противоправных акций, нападений на силовиков и органы власти. В настоящее время разыскиваются пособники лидера преступной группировки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Казахстане сотрудники правоохранительных органов проведут расследование причин массовых беспорядков и представят результаты расследования мировому сообществу.