Алма-Ата, Казахстан, 10 января, 2022, 06:20 — ИА Регнум. Участники массовых беспорядков пытались ограбить Государственный музей Казахстана имени А. Кастеева в Алма-Ате и забрать мечи и копья гуннских и сакских воинов. Об этом 10 января сообщил телеканал «Хабар 24».

Ребров Олег Ночная Алма-Ата

Следите за развитием событий в трансляции: «Массовые беспорядки в Казахстане — трансляция»

От грабежа мародёров отговорила директор музея Гульмира Шалабаева. Смелой женщине удалось убедить погромщиков не трогать артефакты. По словам директора музея, противостоять грабителям ей помогли «духи предков и древних воинов».

Город Алма-Ата сильнее других пострадал от рук мародёров и участников массовых беспорядков. Как сообщил МИД Казахстана, среди погромщиков были участники боевых действий в горячих точках на стороне радикалов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов, в массовых беспорядках в Казахстане участвовали радикалы и экстремисты.