Астана, 10 января, 2022, 05:26 — ИА Регнум. Тысячи радикалов и экстремистов приняли участие в массовых протестах в Казахстане в целью свержения конституционного строя. Об этом рассказал 9 января посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов на странице в Facebook российского посольства в Вашингтоне.

Mil.ru Анатолий Антонов

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Как пояснил дипломат, Казахстан оказался под ударом радикалов и джихадистов, придерживающихся человеконенавистнической идеологии. Радикалы использовали оружие против мирных граждан и наносили ущерб государственному и частному имуществу.

Антонов отметил, что массовые беспорядки в Казахстане произошли после «бегства» США из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе.

По словам дипломата, практика умиротворения бандитов, нападающих на сотрудников правоохранительных органов, а также на пожарных и медработников является абсолютно неприемлемой.

«Любые переговоры с террористами только поощряют их к совершению еще более тяжких преступлений. Уверен, что это прекрасно понимают в Госдепартаменте, однако отказываться от двойных стандартов не хотят», — пояснил Антонов.

Посол РФ в США выразил уверенность в том, что компетентные ведомства Казахстана разберутся в произошедшем и «корни терроризма будут вырваны из казахстанской земли».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным МИД Казахстана, среди нападавших во время массовых беспорядков были люди с боевым опытом в горячих точках.