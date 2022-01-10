Москва, 10 января, 2022, 04:52 — ИА Регнум. Наибольшее распространение коронавирусной инфекции наблюдается среди детей из-за особенностей их иммунитета. Об этом 9 января рассказала замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Татьяна Руженцова в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Как пояснила специалист, широкое распространение коронавируса среди детей объясняется крайне низким иммунитетом к инфекции у данной возрастной группы. Именно в этих группах, особенно среди невакцинированных, по словам Руженцовой, наблюдается наибольшее распространение коронавирусной инфекции и самое тяжёлое течение болезни.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что штамм коронавируса «Омикрон», по мнению индийских учёных, может быть более опасным для детей, т.к. частота дыхания у них выше, чем у взрослых. Это делает детей более восприимчивыми к содержащимся в воздухе биологическим агентам.