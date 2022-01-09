Вашингтон, 10 января, 2022, 02:15 — ИА Регнум. Закон, разрешающий задержание с последующим содержанием на карантине в специальных местах невакцинированных граждан в возрасте от пяти лет рассмотрит законодательное собрание в американском штате Вашингтон. Об этом 8 января сообщает новостной портал The Gateway Pundit.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В законопроекте предусмотрено, что работники здравоохранения смогут выдавать ордер на немедленное задержание с последующим помещением в карантинное учреждение лица или группы лиц, отказавшихся от прохождения вакцинации. До помещения задержанных в карантинное учреждение медработники будут обязаны предоставить документы, доказывающие, что не прошедшие вакцинацию задержанные граждане действительно отклонили «запросы на медицинское обследование, тестирование, лечение, консультирование, вакцинацию, обеззараживание людей или животных, изоляцию, карантин, инспекцию и закрытие учреждений».

Кроме того, согласно данному законопроекту, любой работник здравоохранения будет иметь право на привлечение сотрудников полиции и других правоохранителей для ареста игнорирующих требования граждан, проживающих в штате Вашингтон.

Экстренный порядок содержания под стражей при этом предусматривает задержание и последующую изоляцию граждан, не желающих проходить вакцинацию, на срок «не более десяти дней». Однако в случае, если изолированный гражданин или семья по прошествии этого срока откажутся прививаться, то судья может продлить принудительную изоляцию на «период до 30 дней». Какие меры будут предприняты в случае отказа от вакцинации по истечении и этого срока, не уточняется.

Открытое собрание в онлайн-формате, посвящённое обсуждению данного законопроекта, Совет здравоохранения штата Вашингтон проведёт 12 января. В заксобрании штата большинство голосов принадлежит Демократической партии, поэтому у законопроекта есть все шансы быть одобренным. При таком исходе губернатор-демократ штата Вашингтон Джей Инсли с большой долей вероятности подпишет его.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что федеральный судья в США отклонил иск властей американского штата Оклахома о признании незаконным принуждения национальных гвардейцев к вакцинации от коронавируса.