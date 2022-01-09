Астана, 10 января, 2022, 01:29 — ИА Регнум. Расследование причин массовых беспорядков проведут правоохранительные органы Казахстана. Об этом 9 января сообщила пресс-служба МИД республики.

ИА REGNUM МИД Казахстана

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Сотрудникам правоохранительных органов дано поручение провести масштабное расследование причин массовых беспорядков в стране. Результаты расследования будут представлены мировому сообществу.

Отмечается, что мирные участники протестов не подвергаются и не будут подвергаться никаким преследованиям.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по данным МИД Казахстана, среди нападавших на силовиков во время массовых беспорядков в Казахстане были участники боевых действий в горячих точках, воевавшие на стороне радикальных исламистов.