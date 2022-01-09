Астана, 10 января, 2022, 01:04 — ИА Регнум. Люди с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов были среди участников беспорядков в Казахстане. Об этом 9 января сообщила пресс-служба МИД республики в своём телеграм-канале.

Newsru.co.il Боевики

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"Казахстан подвергся вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом. По предварительным данным, среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок», — сказано в сообщении ведомства.

Заявление МИД Казахстана было сделано как ответ на публикации ряда зарубежных СМИ, с целью борьбы с искажениями в подаче информации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил 16 военнослужащих и сотрудников полиции, погибших во время массовых беспорядков в стране.