Анталья, Турция, 9 января, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Власти Турции, которые намерены оказать всемерную поддержку Казахстану, выступают за скорейшее достижение стабильности и мира в этой стране. Об этом 9 января заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе встречи на тему «Эпоха тихих революций» с представителями действующей Партии справедливости и развития в Анталье.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

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»События в Казахстане нас очень волнуют, мы пристально следим за происходящим, — цитирует Чавушоглу Anadolu Ajansı. — Президент [Турции Реджеп Тайип Эрдоган] … провел переговоры … с президентом Казахстана [Касым-Жомартом Токаевым]».

Как передавало ИА REGNUM, 9 января глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителей главы Комитета национальной безопасности республики Марата Осипова и Даулета Ергожина.