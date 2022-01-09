Москва, 9 января, 2022, 21:16 — ИА Регнум. В России за сутки проведено более 280 тыс. тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом 9 января сообщает Telegram-канал проекта «Стопкоронавирус.рф» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Kolomnagrad.ru Тест на коронавирус

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«За последние сутки проведено 283 тысячи тестов на коронавирус, — говорится в сообщении. — Под медицинским наблюдением в целом по России по состоянию на 9 января остаются 956 336 человек».

Отмечается, что всего в стране проведено более 243,2 млн тестов на коронавирус.

Как передавало ИА REGNUM, 9 января федеральный оперативный штаб сообщил, что в России умерли 763 пациента с COVID-19 за истекшие сутки.